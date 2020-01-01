Tokoin (TOKO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tokoin (TOKO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tokoin (TOKO) teave Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community Ametlik veebisait: https://www.tokoin.io/ Valge raamat: https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862 Ostke TOKO kohe!

Tokoin (TOKO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tokoin (TOKO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 372.38K $ 372.38K $ 372.38K Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 398.07K $ 398.07K $ 398.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.177662 $ 0.177662 $ 0.177662 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00019903 $ 0.00019903 $ 0.00019903 Lisateave Tokoin (TOKO) hinna kohta

Tokoin (TOKO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tokoin (TOKO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOKO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOKO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOKO tokeni tokenoomikat, avastage TOKO tokeni reaalajas hinda!

TOKO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOKO võiks suunduda? Meie TOKO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOKO tokeni hinna ennustust kohe!

