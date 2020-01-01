Tokito (TOKITO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tokito (TOKITO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tokito (TOKITO) teave Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences. In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other. Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay. $TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls. Ametlik veebisait: https://tokito.ai/ Ostke TOKITO kohe!

Tokito (TOKITO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tokito (TOKITO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.19K $ 38.19K $ 38.19K Koguvaru: $ 991.64M $ 991.64M $ 991.64M Ringlev varu: $ 440.69M $ 440.69M $ 440.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 85.94K $ 85.94K $ 85.94K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00788618 $ 0.00788618 $ 0.00788618 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000707 $ 0.0000707 $ 0.0000707 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Tokito (TOKITO) hinna kohta

Tokito (TOKITO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tokito (TOKITO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOKITO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOKITO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOKITO tokeni tokenoomikat, avastage TOKITO tokeni reaalajas hinda!

TOKITO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOKITO võiks suunduda? Meie TOKITO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOKITO tokeni hinna ennustust kohe!

