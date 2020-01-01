TokenSight (TKST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TokenSight (TKST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TokenSight (TKST) teave TokenSight is a DEX Trading platform. We provide trading orders, alerts, copy trading, token launch sniping, trading strategies and much more, through a Web and Mobile UI. Our focus is on providing great trading UX and high level of security. Ametlik veebisait: https://www.tokensight.io/ Valge raamat: https://tokensight.gitbook.io Ostke TKST kohe!

TokenSight (TKST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TokenSight (TKST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 389.99K $ 389.99K $ 389.99K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 48.72M $ 48.72M $ 48.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 800.42K $ 800.42K $ 800.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.961383 $ 0.961383 $ 0.961383 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00341994 $ 0.00341994 $ 0.00341994 Praegune hind: $ 0.00800424 $ 0.00800424 $ 0.00800424 Lisateave TokenSight (TKST) hinna kohta

TokenSight (TKST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TokenSight (TKST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TKST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TKST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TKST tokeni tokenoomikat, avastage TKST tokeni reaalajas hinda!

TKST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TKST võiks suunduda? Meie TKST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TKST tokeni hinna ennustust kohe!

