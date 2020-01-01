Tokenomy (TEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tokenomy (TEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tokenomy (TEN) teave Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool. Ametlik veebisait: https://www.tokenomy.com/ Valge raamat: https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf Ostke TEN kohe!

Tokenomy (TEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tokenomy (TEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 992.57K $ 992.57K $ 992.57K Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 115.50M $ 115.50M $ 115.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.545269 $ 0.545269 $ 0.545269 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00141995 $ 0.00141995 $ 0.00141995 Praegune hind: $ 0.0085939 $ 0.0085939 $ 0.0085939 Lisateave Tokenomy (TEN) hinna kohta

Tokenomy (TEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tokenomy (TEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TEN tokeni tokenoomikat, avastage TEN tokeni reaalajas hinda!

TEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TEN võiks suunduda? Meie TEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TEN tokeni hinna ennustust kohe!

