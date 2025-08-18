Rohkem infot TEN

Tokenomy hind (TEN)

1 TEN/USD reaalajas hind:

$0.00883294
$0.00883294$0.00883294
+2.90%1D
Tokenomy (TEN) reaalajas hinnagraafik
Tokenomy (TEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00857695
$ 0.00857695$ 0.00857695
24 h madal
$ 0.0090892
$ 0.0090892$ 0.0090892
24 h kõrge

$ 0.00857695
$ 0.00857695$ 0.00857695

$ 0.0090892
$ 0.0090892$ 0.0090892

$ 0.545269
$ 0.545269$ 0.545269

$ 0.00141995
$ 0.00141995$ 0.00141995

-2.07%

+2.97%

+0.14%

+0.14%

Tokenomy (TEN) reaalajas hind on $0.00883294. Viimase 24 tunni jooksul TEN kaubeldud madalaim $ 0.00857695 ja kõrgeim $ 0.0090892 näitab aktiivset turu volatiivsust. TENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.545269 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00141995.

Lüliajalise tootluse osas on TEN muutunud -2.07% viimase tunni jooksul, +2.97% 24 tunni vältel +0.14% viimase 7 päeva jooksul.

Tokenomy (TEN) – turuteave

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

115.50M
115.50M 115.50M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Tokenomy praegune turukapitalisatsioon on $ 1.02M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TEN ringlev varu on 115.50M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.77M.

Tokenomy (TEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tokenomy ja USD hinnamuutus $ +0.00025438.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tokenomy ja USD hinnamuutus $ -0.0007933932.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tokenomy ja USD hinnamuutus $ -0.0008883570.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tokenomy ja USD hinnamuutus $ -0.002090577225150775.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00025438+2.97%
30 päeva$ -0.0007933932-8.98%
60 päeva$ -0.0008883570-10.05%
90 päeva$ -0.002090577225150775-19.13%

Mis on Tokenomy (TEN)

Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.

Üksuse Tokenomy (TEN) allikas

Ametlik veebisait

Tokenomy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tokenomy (TEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tokenomy (TEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Vaadake Tokenomy hinna ennustust kohe!

TEN kohalike valuutade suhtes

Tokenomy (TEN) tokenoomika

Tokenomy (TEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tokenomy (TEN) kohta

Kui palju on Tokenomy (TEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas TEN hind USD on 0.00883294 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TEN/USD hind?
Praegune hind TEN/USD on $ 0.00883294. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tokenomy turukapitalisatsioon?
TEN turukapitalisatsioon on $ 1.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TEN ringlev varu?
TEN ringlev varu on 115.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TEN (ATH) hind?
TEN saavutab ATH hinna summas 0.545269 USD.
Mis oli kõigi aegade TEN madalaim (ATL) hind?
TEN nägi ATL hinda summas 0.00141995 USD.
Milline on TEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TEN kauplemismaht on -- USD.
Kas TEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
TEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TEN hinna ennustust.
