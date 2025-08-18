Mis on Tokenomy (TEN)

Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tokenomy (TEN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Tokenomy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tokenomy (TEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tokenomy (TEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tokenomy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tokenomy hinna ennustust kohe!

TEN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Tokenomy (TEN) tokenoomika

Tokenomy (TEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tokenomy (TEN) kohta Kui palju on Tokenomy (TEN) tänapäeval väärt? Reaalajas TEN hind USD on 0.00883294 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TEN/USD hind? $ 0.00883294 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tokenomy turukapitalisatsioon? TEN turukapitalisatsioon on $ 1.02M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TEN ringlev varu? TEN ringlev varu on 115.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TEN (ATH) hind? TEN saavutab ATH hinna summas 0.545269 USD . Mis oli kõigi aegade TEN madalaim (ATL) hind? TEN nägi ATL hinda summas 0.00141995 USD . Milline on TEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TEN kauplemismaht on -- USD . Kas TEN sel aastal kõrgemale ka suundub? TEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TEN hinna ennustust

Tokenomy (TEN) Olulised valdkonna uudised