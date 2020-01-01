Tokenlon (LON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tokenlon (LON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tokenlon (LON) teave LON is a utility token issued by the Tokenlon DEX, used to align all ecosystem stakeholders and incentivize participation and expansion of the ecosystem. Ametlik veebisait: https://tokenlon.im/ Ostke LON kohe!

Tokenlon (LON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tokenlon (LON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 86.58M $ 86.58M $ 86.58M Koguvaru: $ 140.45M $ 140.45M $ 140.45M Ringlev varu: $ 123.69M $ 123.69M $ 123.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 98.31M $ 98.31M $ 98.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.81 $ 9.81 $ 9.81 Kõigi aegade madalaim: $ 0.371875 $ 0.371875 $ 0.371875 Praegune hind: $ 0.703918 $ 0.703918 $ 0.703918 Lisateave Tokenlon (LON) hinna kohta

Tokenlon (LON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tokenlon (LON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LON tokeni tokenoomikat, avastage LON tokeni reaalajas hinda!

LON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LON võiks suunduda? Meie LON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LON tokeni hinna ennustust kohe!

