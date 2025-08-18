Rohkem infot LON

LON Hinnainfo

LON Ametlik veebisait

LON Tokenoomika

LON Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Tokenlon logo

Tokenlon hind (LON)

Loendis mitteolevad

1 LON/USD reaalajas hind:

$0.694658
$0.694658$0.694658
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Tokenlon (LON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:52:42 (UTC+8)

Tokenlon (LON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.692191
$ 0.692191$ 0.692191
24 h madal
$ 0.716229
$ 0.716229$ 0.716229
24 h kõrge

$ 0.692191
$ 0.692191$ 0.692191

$ 0.716229
$ 0.716229$ 0.716229

$ 9.81
$ 9.81$ 9.81

$ 0.371875
$ 0.371875$ 0.371875

-0.23%

-1.67%

-5.95%

-5.95%

Tokenlon (LON) reaalajas hind on $0.694658. Viimase 24 tunni jooksul LON kaubeldud madalaim $ 0.692191 ja kõrgeim $ 0.716229 näitab aktiivset turu volatiivsust. LONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.81 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.371875.

Lüliajalise tootluse osas on LON muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -1.67% 24 tunni vältel -5.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tokenlon (LON) – turuteave

$ 85.76M
$ 85.76M$ 85.76M

--
----

$ 97.39M
$ 97.39M$ 97.39M

123.69M
123.69M 123.69M

140,451,028.838767
140,451,028.838767 140,451,028.838767

Tokenlon praegune turukapitalisatsioon on $ 85.76M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LON ringlev varu on 123.69M, mille koguvaru on 140451028.838767. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.39M.

Tokenlon (LON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tokenlon ja USD hinnamuutus $ -0.0118663363358254.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tokenlon ja USD hinnamuutus $ -0.0673368816.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tokenlon ja USD hinnamuutus $ -0.0083899403.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tokenlon ja USD hinnamuutus $ -0.0556629432104626.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0118663363358254-1.67%
30 päeva$ -0.0673368816-9.69%
60 päeva$ -0.0083899403-1.20%
90 päeva$ -0.0556629432104626-7.41%

Mis on Tokenlon (LON)

LON is a utility token issued by the Tokenlon DEX, used to align all ecosystem stakeholders and incentivize participation and expansion of the ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tokenlon (LON) allikas

Ametlik veebisait

Tokenlon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tokenlon (LON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tokenlon (LON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tokenlon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tokenlon hinna ennustust kohe!

LON kohalike valuutade suhtes

Tokenlon (LON) tokenoomika

Tokenlon (LON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tokenlon (LON) kohta

Kui palju on Tokenlon (LON) tänapäeval väärt?
Reaalajas LON hind USD on 0.694658 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LON/USD hind?
Praegune hind LON/USD on $ 0.694658. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tokenlon turukapitalisatsioon?
LON turukapitalisatsioon on $ 85.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LON ringlev varu?
LON ringlev varu on 123.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LON (ATH) hind?
LON saavutab ATH hinna summas 9.81 USD.
Mis oli kõigi aegade LON madalaim (ATL) hind?
LON nägi ATL hinda summas 0.371875 USD.
Milline on LON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LON kauplemismaht on -- USD.
Kas LON sel aastal kõrgemale ka suundub?
LON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:52:42 (UTC+8)

Tokenlon (LON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.