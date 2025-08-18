Mis on Token 7007 (7007)

Overview The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets. Problem AI democratizes content creation but faces significant challenges: No Copyright Protection: AI-generated works lack clear ownership, making them easy to copy and exploit. Training Data Disputes: Many AI models use unverified or unauthorized datasets, raising ethical concerns. Lack of Verifiability: Difficult to prove which AI model created a piece of content, making authenticity uncertain. Solution The 7007 Protocol introduces ERC-7007 to create a verifiable and tradeable standard for AI-generated content: Onchain Proof of AI Generations: Records AI outputs with opML proofs, ensuring verifiable authorship and provenance. Fair Monetization Framework: AI-generated content can be issued, owned, and traded like digital assets. Fully Onchain AIGC Ecosystem: Provides tools for asset issuance, verification, and transparent revenue distribution. Key Features Instant NFT Launches: Launch tradeable NFT collections instantly with AI-generated content (AIGC). Bonding Curve Technology: Enables dynamic pricing and immediate trading. ORA's Onchain AI Oracle: Enhances unpredictability/originality in AI-generated content (via random number generation). User-Friendly/Low Barrier To Entry: Anyone can create and trade AI-generated assets effortlessly. $7007 Token: The Native Trading Pair The $7007 token is the liquid backbone of the 7007 Protocol, serving as the native trading pair. The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets.

Üksuse Token 7007 (7007) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Token 7007 (7007) kohta Kui palju on Token 7007 (7007) tänapäeval väärt? Reaalajas 7007 hind USD on 0.00005815 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 7007/USD hind? $ 0.00005815 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 7007/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Token 7007 turukapitalisatsioon? 7007 turukapitalisatsioon on $ 5.55K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 7007 ringlev varu? 7007 ringlev varu on 95.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 7007 (ATH) hind? 7007 saavutab ATH hinna summas 0.02272269 USD . Mis oli kõigi aegade 7007 madalaim (ATL) hind? 7007 nägi ATL hinda summas 0.00004656 USD . Milline on 7007 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 7007 kauplemismaht on -- USD . Kas 7007 sel aastal kõrgemale ka suundub? 7007 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 7007 hinna ennustust

