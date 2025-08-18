Token 7007 hind (7007)
Token 7007 (7007) reaalajas hind on $0.00005815. Viimase 24 tunni jooksul 7007 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 7007kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02272269 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004656.
Lüliajalise tootluse osas on 7007 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Token 7007 praegune turukapitalisatsioon on $ 5.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 7007 ringlev varu on 95.40M, mille koguvaru on 95398742.193043. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.55K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Token 7007 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Token 7007 ja USD hinnamuutus $ -0.0000498359.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Token 7007 ja USD hinnamuutus $ -0.0000575171.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Token 7007 ja USD hinnamuutus $ -0.018717301733033948.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ -0.0000498359
|-85.70%
|60 päeva
|$ -0.0000575171
|-98.91%
|90 päeva
|$ -0.018717301733033948
|-99.69%
Overview The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets. Problem AI democratizes content creation but faces significant challenges: No Copyright Protection: AI-generated works lack clear ownership, making them easy to copy and exploit. Training Data Disputes: Many AI models use unverified or unauthorized datasets, raising ethical concerns. Lack of Verifiability: Difficult to prove which AI model created a piece of content, making authenticity uncertain. Solution The 7007 Protocol introduces ERC-7007 to create a verifiable and tradeable standard for AI-generated content: Onchain Proof of AI Generations: Records AI outputs with opML proofs, ensuring verifiable authorship and provenance. Fair Monetization Framework: AI-generated content can be issued, owned, and traded like digital assets. Fully Onchain AIGC Ecosystem: Provides tools for asset issuance, verification, and transparent revenue distribution. Key Features Instant NFT Launches: Launch tradeable NFT collections instantly with AI-generated content (AIGC). Bonding Curve Technology: Enables dynamic pricing and immediate trading. ORA's Onchain AI Oracle: Enhances unpredictability/originality in AI-generated content (via random number generation). User-Friendly/Low Barrier To Entry: Anyone can create and trade AI-generated assets effortlessly. $7007 Token: The Native Trading Pair The $7007 token is the liquid backbone of the 7007 Protocol, serving as the native trading pair. The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets.
Token 7007 (7007) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 7007 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
