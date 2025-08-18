Rohkem infot TOGE

TOGE logo

TOGE hind (TOGE)

Loendis mitteolevad

1 TOGE/USD reaalajas hind:

--
----
-6.70%1D
USD
TOGE (TOGE) reaalajas hinnagraafik
TOGE (TOGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-6.79%

+114.27%

+114.27%

TOGE (TOGE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TOGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TOGE muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -6.79% 24 tunni vältel +114.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TOGE (TOGE) – turuteave

$ 40.17K
$ 40.17K$ 40.17K

--
----

$ 40.17K
$ 40.17K$ 40.17K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

TOGE praegune turukapitalisatsioon on $ 40.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TOGE ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 100000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.17K.

TOGE (TOGE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TOGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TOGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TOGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TOGE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.79%
30 päeva$ 0+250.64%
60 päeva$ 0+259.28%
90 päeva$ 0--

Mis on TOGE (TOGE)

Inspired by the legendary DOGE, TOGE is the DOGE of TON blockchain. TOGE is 100% community driven meme project with zero tax on transactions, aiming for becoming the most popular meme project in TON blockchain and bringing more awareness, investors and volume into this chain.

Üksuse TOGE (TOGE) allikas

Ametlik veebisait

TOGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOGE (TOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOGE (TOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOGE hinna ennustust kohe!

TOGE kohalike valuutade suhtes

TOGE (TOGE) tokenoomika

TOGE (TOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOGE (TOGE) kohta

Kui palju on TOGE (TOGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOGE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOGE/USD hind?
Praegune hind TOGE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TOGE turukapitalisatsioon?
TOGE turukapitalisatsioon on $ 40.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOGE ringlev varu?
TOGE ringlev varu on 100.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOGE (ATH) hind?
TOGE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TOGE madalaim (ATL) hind?
TOGE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TOGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOGE kauplemismaht on -- USD.
Kas TOGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOGE hinna ennustust.
TOGE (TOGE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.