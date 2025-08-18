Mis on TOGE (TOGE)

Inspired by the legendary DOGE, TOGE is the DOGE of TON blockchain. TOGE is 100% community driven meme project with zero tax on transactions, aiming for becoming the most popular meme project in TON blockchain and bringing more awareness, investors and volume into this chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TOGE (TOGE) allikas Ametlik veebisait

TOGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOGE (TOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOGE (TOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOGE hinna ennustust kohe!

TOGE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

TOGE (TOGE) tokenoomika

TOGE (TOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOGE (TOGE) kohta Kui palju on TOGE (TOGE) tänapäeval väärt? Reaalajas TOGE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TOGE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TOGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TOGE turukapitalisatsioon? TOGE turukapitalisatsioon on $ 40.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TOGE ringlev varu? TOGE ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOGE (ATH) hind? TOGE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade TOGE madalaim (ATL) hind? TOGE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TOGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TOGE kauplemismaht on -- USD . Kas TOGE sel aastal kõrgemale ka suundub? TOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOGE hinna ennustust

TOGE (TOGE) Olulised valdkonna uudised