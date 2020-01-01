TOGA (TOGA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TOGA (TOGA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TOGA (TOGA) teave TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA Ametlik veebisait: https://t.me/TogaSol Ostke TOGA kohe!

TOGA (TOGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TOGA (TOGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 65.62K $ 65.62K $ 65.62K Koguvaru: $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M Ringlev varu: $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.62K $ 65.62K $ 65.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01149809 $ 0.01149809 $ 0.01149809 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000026 $ 0.000026 $ 0.000026 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave TOGA (TOGA) hinna kohta

TOGA (TOGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TOGA (TOGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOGA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOGA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOGA tokeni tokenoomikat, avastage TOGA tokeni reaalajas hinda!

TOGA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOGA võiks suunduda? Meie TOGA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOGA tokeni hinna ennustust kohe!

