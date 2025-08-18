Mis on TOGA (TOGA)

TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TOGA (TOGA) allikas Ametlik veebisait

TOGA hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOGA (TOGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOGA (TOGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOGA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOGA hinna ennustust kohe!

TOGA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

TOGA (TOGA) tokenoomika

TOGA (TOGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOGA (TOGA) kohta Kui palju on TOGA (TOGA) tänapäeval väärt? Reaalajas TOGA hind USD on 0.00006425 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TOGA/USD hind? $ 0.00006425 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TOGA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TOGA turukapitalisatsioon? TOGA turukapitalisatsioon on $ 63.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TOGA ringlev varu? TOGA ringlev varu on 999.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOGA (ATH) hind? TOGA saavutab ATH hinna summas 0.01149809 USD . Mis oli kõigi aegade TOGA madalaim (ATL) hind? TOGA nägi ATL hinda summas 0.000026 USD . Milline on TOGA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TOGA kauplemismaht on -- USD . Kas TOGA sel aastal kõrgemale ka suundub? TOGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOGA hinna ennustust

TOGA (TOGA) Olulised valdkonna uudised