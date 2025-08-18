Rohkem infot TOGA

TOGA (TOGA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

TOGA (TOGA) reaalajas hind on $0.00006425. Viimase 24 tunni jooksul TOGA kaubeldud madalaim $ 0.00006361 ja kõrgeim $ 0.00006861 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOGAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01149809 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026.

Lüliajalise tootluse osas on TOGA muutunud +1.01% viimase tunni jooksul, -5.01% 24 tunni vältel -0.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TOGA (TOGA) – turuteave

$ 63.91K
--
$ 63.91K
999.25M
999,252,950.54797
TOGA praegune turukapitalisatsioon on $ 63.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TOGA ringlev varu on 999.25M, mille koguvaru on 999252950.54797. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 63.91K.

TOGA (TOGA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TOGA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TOGA ja USD hinnamuutus $ -0.0000068272.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TOGA ja USD hinnamuutus $ +0.0000056721.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TOGA ja USD hinnamuutus $ -0.00000659583835934519.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.01%
30 päeva$ -0.0000068272-10.62%
60 päeva$ +0.0000056721+8.83%
90 päeva$ -0.00000659583835934519-9.31%

Mis on TOGA (TOGA)

TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TOGA (TOGA) allikas

Ametlik veebisait

TOGA hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOGA (TOGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOGA (TOGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOGA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOGA hinna ennustust kohe!

TOGA kohalike valuutade suhtes

TOGA (TOGA) tokenoomika

TOGA (TOGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOGA (TOGA) kohta

Kui palju on TOGA (TOGA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOGA hind USD on 0.00006425 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOGA/USD hind?
Praegune hind TOGA/USD on $ 0.00006425. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TOGA turukapitalisatsioon?
TOGA turukapitalisatsioon on $ 63.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOGA ringlev varu?
TOGA ringlev varu on 999.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOGA (ATH) hind?
TOGA saavutab ATH hinna summas 0.01149809 USD.
Mis oli kõigi aegade TOGA madalaim (ATL) hind?
TOGA nägi ATL hinda summas 0.000026 USD.
Milline on TOGA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOGA kauplemismaht on -- USD.
Kas TOGA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOGA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:21:15 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.