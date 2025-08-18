Rohkem infot TOBY

Toby ToadGod (TOBY) hinna teave (USD)

Toby ToadGod (TOBY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TOBY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOBYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TOBY muutunud +0.74% viimase tunni jooksul, -8.12% 24 tunni vältel -18.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Toby ToadGod (TOBY) – turuteave

Toby ToadGod praegune turukapitalisatsioon on $ 12.36M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TOBY ringlev varu on 377.99T, mille koguvaru on 419993350653593.6. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.74M.

Toby ToadGod (TOBY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Toby ToadGod ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Toby ToadGod ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Toby ToadGod ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Toby ToadGod ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.12%
30 päeva$ 0-8.03%
60 päeva$ 0+185.91%
90 päeva$ 0--

Mis on Toby ToadGod (TOBY)

cute frog community project airdropped to entire base community

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Toby ToadGod hinna ennustus (USD)

Kui palju on Toby ToadGod (TOBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Toby ToadGod (TOBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Toby ToadGod nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Toby ToadGod hinna ennustust kohe!

Toby ToadGod (TOBY) tokenoomika

Toby ToadGod (TOBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOBY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Toby ToadGod (TOBY) kohta

Kui palju on Toby ToadGod (TOBY) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOBY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOBY/USD hind?
Praegune hind TOBY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Toby ToadGod turukapitalisatsioon?
TOBY turukapitalisatsioon on $ 12.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOBY ringlev varu?
TOBY ringlev varu on 377.99T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOBY (ATH) hind?
TOBY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TOBY madalaim (ATL) hind?
TOBY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TOBY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOBY kauplemismaht on -- USD.
Kas TOBY sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOBY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOBY hinna ennustust.
Toby ToadGod (TOBY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.