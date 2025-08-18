To The Sun hind (SUNPUMP)
+0.08%
+3.52%
+3.52%
To The Sun (SUNPUMP) reaalajas hind on $0.00003953. Viimase 24 tunni jooksul SUNPUMP kaubeldud madalaim $ 0.00003946 ja kõrgeim $ 0.00003977 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUNPUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00142861 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002116.
Lüliajalise tootluse osas on SUNPUMP muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +3.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
To The Sun praegune turukapitalisatsioon on $ 39.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUNPUMP ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.53K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse To The Sun ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse To The Sun ja USD hinnamuutus $ +0.0000114637.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse To The Sun ja USD hinnamuutus $ +0.0000174795.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse To The Sun ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.08%
|30 päeva
|$ +0.0000114637
|+29.00%
|60 päeva
|$ +0.0000174795
|+44.22%
|90 päeva
|$ 0
|--
To The Sun (SUNPUMP): The Meme Token That’s Pumping Beyond Limits SUNPUMP isn’t just a meme token—it’s a movement, a community, and an unstoppable force riding the waves of fun and humor. In the world of SUNPUMP, we don't just talk about going to the moon. That’s old news. We’re setting our sights higher and hotter, aiming straight for the sun! Why settle for the moon when the sun is right there, waiting to be conquered? With SUNPUMP, every pump is a celebration. It’s a token that thrives on the excitement and energy of the community, where every rise brings us closer to the ultimate goal—the sun! Whether you’re holding, swapping, or just enjoying the wild ride, SUNPUMP is all about enjoying the journey and sharing in the meme-fueled fun. The best part? SUNPUMP is driven by the people. There are no limits to what this meme-powered rocket can achieve when everyone is in on the joke, working together to pump harder than ever. The more we pump, the closer we get to the sun, where we can truly shine brighter than ever. If you’re looking for a meme token that takes things to the next level, one that’s filled with laughs, inside jokes, and a whole lot of community spirit, then SUNPUMP is your ticket to the sun. Strap in, because we’re not stopping at the moon—this is a one-way trip to the brightest star in the sky! Remember: when you’re with SUNPUMP, the sky isn’t the limit. The sun is!
To The Sun (SUNPUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
