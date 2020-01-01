TN100x (TN100X) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TN100x (TN100X) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TN100x (TN100X) teave $TN100x is a memecoin on Base backed by one of the largest and most popular communities on Warpcast. The objective is fun and entertainment backed by novel crypto mechanisms. Ametlik veebisait: https://tn100x.com Ostke TN100X kohe!

TN100x (TN100X) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TN100x (TN100X) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Koguvaru: $ 8.68B $ 8.68B $ 8.68B Ringlev varu: $ 7.30B $ 7.30B $ 7.30B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00583127 $ 0.00583127 $ 0.00583127 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016832 $ 0.00016832 $ 0.00016832 Lisateave TN100x (TN100X) hinna kohta

TN100x (TN100X) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TN100x (TN100X) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TN100X tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TN100X tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TN100X tokeni tokenoomikat, avastage TN100X tokeni reaalajas hinda!

TN100X – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TN100X võiks suunduda? Meie TN100X hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TN100X tokeni hinna ennustust kohe!

