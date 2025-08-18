Rohkem infot TIAI

TITAN AI (TIAI) reaalajas hinnagraafik
TITAN AI (TIAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00297382
$ 0.00297382$ 0.00297382

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.19%

+3.61%

+3.61%

TITAN AI (TIAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TIAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TIAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00297382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TIAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.19% 24 tunni vältel +3.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TITAN AI (TIAI) – turuteave

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

--
----

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,089.087906
999,993,089.087906 999,993,089.087906

TITAN AI praegune turukapitalisatsioon on $ 9.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TIAI ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999993089.087906. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.80K.

TITAN AI (TIAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TITAN AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TITAN AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TITAN AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TITAN AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.19%
30 päeva$ 0+11.94%
60 päeva$ 0-98.49%
90 päeva$ 0--

Mis on TITAN AI (TIAI)

Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TITAN AI (TIAI) allikas

Ametlik veebisait

TITAN AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on TITAN AI (TIAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TITAN AI (TIAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TITAN AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TITAN AI hinna ennustust kohe!

TIAI kohalike valuutade suhtes

TITAN AI (TIAI) tokenoomika

TITAN AI (TIAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TITAN AI (TIAI) kohta

Kui palju on TITAN AI (TIAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TIAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TIAI/USD hind?
Praegune hind TIAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TITAN AI turukapitalisatsioon?
TIAI turukapitalisatsioon on $ 9.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TIAI ringlev varu?
TIAI ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIAI (ATH) hind?
TIAI saavutab ATH hinna summas 0.00297382 USD.
Mis oli kõigi aegade TIAI madalaim (ATL) hind?
TIAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TIAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TIAI kauplemismaht on -- USD.
Kas TIAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TIAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIAI hinna ennustust.
