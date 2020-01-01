Tired Dad (TIRED) tokenoomika
This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail.
Tired Dad (TIRED) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Tired Dad (TIRED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Tired Dad (TIRED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Tired Dad (TIRED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate TIRED tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
TIRED tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate TIRED tokeni tokenoomikat, avastage TIRED tokeni reaalajas hinda!
