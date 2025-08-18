Rohkem infot TIRED

Tired Dad logo

Tired Dad hind (TIRED)

Loendis mitteolevad

1 TIRED/USD reaalajas hind:

--
----
-4.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Tired Dad (TIRED) reaalajas hinnagraafik
Tired Dad (TIRED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00565141
$ 0.00565141$ 0.00565141

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

-4.20%

-20.37%

-20.37%

Tired Dad (TIRED) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TIRED kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TIREDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00565141 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TIRED muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, -4.20% 24 tunni vältel -20.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tired Dad (TIRED) – turuteave

$ 51.33K
$ 51.33K$ 51.33K

--
----

$ 51.33K
$ 51.33K$ 51.33K

999.80M
999.80M 999.80M

999,797,039.644122
999,797,039.644122 999,797,039.644122

Tired Dad praegune turukapitalisatsioon on $ 51.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TIRED ringlev varu on 999.80M, mille koguvaru on 999797039.644122. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.33K.

Tired Dad (TIRED) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tired Dad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tired Dad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tired Dad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tired Dad ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.20%
30 päeva$ 0-55.43%
60 päeva$ 0-85.44%
90 päeva$ 0--

Mis on Tired Dad (TIRED)

This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail.

Üksuse Tired Dad (TIRED) allikas

Ametlik veebisait

Tired Dad hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tired Dad (TIRED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tired Dad (TIRED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tired Dad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tired Dad hinna ennustust kohe!

TIRED kohalike valuutade suhtes

Tired Dad (TIRED) tokenoomika

Tired Dad (TIRED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIRED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tired Dad (TIRED) kohta

Kui palju on Tired Dad (TIRED) tänapäeval väärt?
Reaalajas TIRED hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TIRED/USD hind?
Praegune hind TIRED/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tired Dad turukapitalisatsioon?
TIRED turukapitalisatsioon on $ 51.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TIRED ringlev varu?
TIRED ringlev varu on 999.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIRED (ATH) hind?
TIRED saavutab ATH hinna summas 0.00565141 USD.
Mis oli kõigi aegade TIRED madalaim (ATL) hind?
TIRED nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TIRED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TIRED kauplemismaht on -- USD.
Kas TIRED sel aastal kõrgemale ka suundub?
TIRED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIRED hinna ennustust.
