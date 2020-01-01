TIMES ($TIMES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TIMES ($TIMES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TIMES ($TIMES) teave The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing. Ametlik veebisait: https://timestoken.xyz/ Valge raamat: https://timestoken.xyz/whitepaper Ostke $TIMES kohe!

TIMES ($TIMES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TIMES ($TIMES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 378.46K $ 378.46K $ 378.46K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 378.97M $ 378.97M $ 378.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 998.65K $ 998.65K $ 998.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.126407 $ 0.126407 $ 0.126407 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00099325 $ 0.00099325 $ 0.00099325 Lisateave TIMES ($TIMES) hinna kohta

TIMES ($TIMES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TIMES ($TIMES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $TIMES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $TIMES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $TIMES tokeni tokenoomikat, avastage $TIMES tokeni reaalajas hinda!

$TIMES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $TIMES võiks suunduda? Meie $TIMES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $TIMES tokeni hinna ennustust kohe!

