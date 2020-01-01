Timeless Davido (DAVIDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Timeless Davido (DAVIDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Timeless Davido (DAVIDO) teave Ametlik veebisait: https://x.com/davido Ostke DAVIDO kohe!

Timeless Davido (DAVIDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Timeless Davido (DAVIDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.45K $ 20.45K $ 20.45K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.45K $ 20.45K $ 20.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00329716 $ 0.00329716 $ 0.00329716 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001562 $ 0.00001562 $ 0.00001562 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Timeless Davido (DAVIDO) hinna kohta

Timeless Davido (DAVIDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Timeless Davido (DAVIDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAVIDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAVIDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAVIDO tokeni tokenoomikat, avastage DAVIDO tokeni reaalajas hinda!

DAVIDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAVIDO võiks suunduda? Meie DAVIDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DAVIDO tokeni hinna ennustust kohe!

