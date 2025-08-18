Rohkem infot TCM

TCM Hinnainfo

TCM Ametlik veebisait

TCM Tokenoomika

TCM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Time Capital Markets logo

Time Capital Markets hind (TCM)

Loendis mitteolevad

1 TCM/USD reaalajas hind:

$0.0001673
$0.0001673$0.0001673
+1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Time Capital Markets (TCM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:47:40 (UTC+8)

Time Capital Markets (TCM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

+0.52%

-15.90%

-15.90%

Time Capital Markets (TCM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TCM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TCMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TCM muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, +0.52% 24 tunni vältel -15.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Time Capital Markets (TCM) – turuteave

$ 159.89K
$ 159.89K$ 159.89K

--
----

$ 159.89K
$ 159.89K$ 159.89K

955.83M
955.83M 955.83M

955,829,210.4418261
955,829,210.4418261 955,829,210.4418261

Time Capital Markets praegune turukapitalisatsioon on $ 159.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TCM ringlev varu on 955.83M, mille koguvaru on 955829210.4418261. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 159.89K.

Time Capital Markets (TCM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Time Capital Markets ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Time Capital Markets ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Time Capital Markets ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Time Capital Markets ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.52%
30 päeva$ 0-45.36%
60 päeva$ 0-43.10%
90 päeva$ 0--

Mis on Time Capital Markets (TCM)

Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Time Capital Markets (TCM) allikas

Ametlik veebisait

Time Capital Markets hinna ennustus (USD)

Kui palju on Time Capital Markets (TCM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Time Capital Markets (TCM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Time Capital Markets nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Time Capital Markets hinna ennustust kohe!

TCM kohalike valuutade suhtes

Time Capital Markets (TCM) tokenoomika

Time Capital Markets (TCM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TCM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Time Capital Markets (TCM) kohta

Kui palju on Time Capital Markets (TCM) tänapäeval väärt?
Reaalajas TCM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TCM/USD hind?
Praegune hind TCM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Time Capital Markets turukapitalisatsioon?
TCM turukapitalisatsioon on $ 159.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TCM ringlev varu?
TCM ringlev varu on 955.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TCM (ATH) hind?
TCM saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TCM madalaim (ATL) hind?
TCM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TCM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TCM kauplemismaht on -- USD.
Kas TCM sel aastal kõrgemale ka suundub?
TCM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TCM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:47:40 (UTC+8)

Time Capital Markets (TCM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.