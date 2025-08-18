Mis on Tim (TIM)

Tim is a true Community Takeover. Over 200M tokens have been burnt, enhancing scarcity and value, and another 150M tokens were turned over by the devs to a community-controlled multi-signature wallet, ensuring transparency and collective decision-making.

Tim (TIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tim (TIM) kohta Kui palju on Tim (TIM) tänapäeval väärt? Reaalajas TIM hind USD on 0.00003795 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TIM/USD hind? $ 0.00003795 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TIM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tim turukapitalisatsioon? TIM turukapitalisatsioon on $ 30.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TIM ringlev varu? TIM ringlev varu on 799.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIM (ATH) hind? TIM saavutab ATH hinna summas 0.00076255 USD . Mis oli kõigi aegade TIM madalaim (ATL) hind? TIM nägi ATL hinda summas 0.00002315 USD . Milline on TIM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TIM kauplemismaht on -- USD . Kas TIM sel aastal kõrgemale ka suundub? TIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIM hinna ennustust

