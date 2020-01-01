Tilt Coin (TILT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tilt Coin (TILT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tilt Coin (TILT) teave Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights. Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders’ activity and past usernames, so you never miss a trend. Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions. Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface. Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required. DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities. Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements. Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers. Ametlik veebisait: https://tilt.wtf Ostke TILT kohe!

Tilt Coin (TILT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tilt Coin (TILT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 145.14K $ 145.14K $ 145.14K Koguvaru: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M Ringlev varu: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 145.14K $ 145.14K $ 145.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00134646 $ 0.00134646 $ 0.00134646 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014532 $ 0.00014532 $ 0.00014532 Lisateave Tilt Coin (TILT) hinna kohta

Tilt Coin (TILT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tilt Coin (TILT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TILT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TILT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TILT tokeni tokenoomikat, avastage TILT tokeni reaalajas hinda!

