Tigra (TIGRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tigra (TIGRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tigra (TIGRA) teave Tigra is no ordinary cat. Tigra is one half of the dynamic duo of the Buterin household, as evidenced on multiple occasions by Maia Buterin. Tigra has a sleek, mischief-filled grace complementing Hemule's charm, together they are both the heart and soul of the Buterin family. Ametlik veebisait: https://tigraeth.org/ Ostke TIGRA kohe!

Tigra (TIGRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tigra (TIGRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 158.40K $ 158.40K $ 158.40K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 158.40K $ 158.40K $ 158.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00258221 $ 0.00258221 $ 0.00258221 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003915 $ 0.00003915 $ 0.00003915 Praegune hind: $ 0.00015882 $ 0.00015882 $ 0.00015882 Lisateave Tigra (TIGRA) hinna kohta

Tigra (TIGRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tigra (TIGRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TIGRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TIGRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TIGRA tokeni tokenoomikat, avastage TIGRA tokeni reaalajas hinda!

TIGRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TIGRA võiks suunduda? Meie TIGRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TIGRA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!