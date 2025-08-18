Rohkem infot TDX

Tidex logo

Tidex hind (TDX)

Loendis mitteolevad

1 TDX/USD reaalajas hind:

$0.03293558
$0.03293558$0.03293558
0.00%1D
USD
Tidex (TDX) reaalajas hinnagraafik
Tidex (TDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.804177
$ 0.804177$ 0.804177

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Tidex (TDX) reaalajas hind on $0.03293558. Viimase 24 tunni jooksul TDX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.804177 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TDX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tidex (TDX) – turuteave

$ 329.36K
$ 329.36K$ 329.36K

--
----

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Tidex praegune turukapitalisatsioon on $ 329.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TDX ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.29M.

Tidex (TDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tidex ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tidex ja USD hinnamuutus $ +0.3168822988.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tidex ja USD hinnamuutus $ +0.3285451993.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tidex ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.3168822988+962.13%
60 päeva$ +0.3285451993+997.54%
90 päeva$ 0--

Mis on Tidex (TDX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tidex (TDX) allikas

Ametlik veebisait

Tidex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tidex (TDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tidex (TDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tidex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tidex hinna ennustust kohe!

TDX kohalike valuutade suhtes

Tidex (TDX) tokenoomika

Tidex (TDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tidex (TDX) kohta

Kui palju on Tidex (TDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas TDX hind USD on 0.03293558 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TDX/USD hind?
Praegune hind TDX/USD on $ 0.03293558. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tidex turukapitalisatsioon?
TDX turukapitalisatsioon on $ 329.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TDX ringlev varu?
TDX ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TDX (ATH) hind?
TDX saavutab ATH hinna summas 0.804177 USD.
Mis oli kõigi aegade TDX madalaim (ATL) hind?
TDX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TDX kauplemismaht on -- USD.
Kas TDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
TDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TDX hinna ennustust.
