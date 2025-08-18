Rohkem infot TIDAL

Tidal Finance logo

Tidal Finance hind (TIDAL)

Loendis mitteolevad

1 TIDAL/USD reaalajas hind:

--
----
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Tidal Finance (TIDAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:47:24 (UTC+8)

Tidal Finance (TIDAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.05676
$ 0.05676$ 0.05676

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+10.83%

-0.92%

-6.03%

-6.03%

Tidal Finance (TIDAL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TIDAL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TIDALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05676 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0.

Lüliajalise tootluse osas on TIDAL muutunud +10.83% viimase tunni jooksul, -0.92% 24 tunni vältel -6.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tidal Finance (TIDAL) – turuteave

$ 419.14K
$ 419.14K$ 419.14K

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

7.89B
7.89B 7.89B

19,838,000,001.0
19,838,000,001.0 19,838,000,001.0

Tidal Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 419.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TIDAL ringlev varu on 7.89B, mille koguvaru on 19838000001.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.05M.

Tidal Finance (TIDAL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tidal Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tidal Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tidal Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tidal Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.92%
30 päeva$ 0+68.99%
60 päeva$ 0+145.62%
90 päeva$ 0--

Mis on Tidal Finance (TIDAL)

Üksuse Tidal Finance (TIDAL) allikas

Ametlik veebisait

Tidal Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tidal Finance (TIDAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tidal Finance (TIDAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tidal Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tidal Finance hinna ennustust kohe!

TIDAL kohalike valuutade suhtes

Tidal Finance (TIDAL) tokenoomika

Tidal Finance (TIDAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIDAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tidal Finance (TIDAL) kohta

Kui palju on Tidal Finance (TIDAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas TIDAL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TIDAL/USD hind?
Praegune hind TIDAL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tidal Finance turukapitalisatsioon?
TIDAL turukapitalisatsioon on $ 419.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TIDAL ringlev varu?
TIDAL ringlev varu on 7.89B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIDAL (ATH) hind?
TIDAL saavutab ATH hinna summas 0.05676 USD.
Mis oli kõigi aegade TIDAL madalaim (ATL) hind?
TIDAL nägi ATL hinda summas 0.0 USD.
Milline on TIDAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TIDAL kauplemismaht on -- USD.
Kas TIDAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
TIDAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIDAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:47:24 (UTC+8)

