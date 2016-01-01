ThunderCore (TT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ThunderCore (TT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ThunderCore (TT) teave ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network. Ametlik veebisait: https://www.thundercore.com/ Valge raamat: https://docs.thundercore.com/thunder-whitepaper.pdf Ostke TT kohe!

ThunderCore (TT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ThunderCore (TT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.39M $ 33.39M $ 33.39M Koguvaru: $ 12.54B $ 12.54B $ 12.54B Ringlev varu: $ 12.54B $ 12.54B $ 12.54B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.39M $ 33.39M $ 33.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.052424 $ 0.052424 $ 0.052424 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00236452 $ 0.00236452 $ 0.00236452 Praegune hind: $ 0.00266579 $ 0.00266579 $ 0.00266579 Lisateave ThunderCore (TT) hinna kohta

ThunderCore (TT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ThunderCore (TT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TT tokeni tokenoomikat, avastage TT tokeni reaalajas hinda!

TT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TT võiks suunduda? Meie TT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TT tokeni hinna ennustust kohe!

