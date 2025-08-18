ThunderCore hind (TT)
+0.12%
-1.66%
-5.92%
-5.92%
ThunderCore (TT) reaalajas hind on $0.00274966. Viimase 24 tunni jooksul TT kaubeldud madalaim $ 0.00273925 ja kõrgeim $ 0.00287289 näitab aktiivset turu volatiivsust. TTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.052424 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00236452.
Lüliajalise tootluse osas on TT muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, -1.66% 24 tunni vältel -5.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ThunderCore praegune turukapitalisatsioon on $ 34.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TT ringlev varu on 12.53B, mille koguvaru on 12527084554.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.45M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ThunderCore ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ThunderCore ja USD hinnamuutus $ -0.0002837387.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ThunderCore ja USD hinnamuutus $ -0.0000247884.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ThunderCore ja USD hinnamuutus $ -0.0001876151722771323.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.66%
|30 päeva
|$ -0.0002837387
|-10.31%
|60 päeva
|$ -0.0000247884
|-0.90%
|90 päeva
|$ -0.0001876151722771323
|-6.38%
ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network.
ThunderCore (TT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.