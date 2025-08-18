Mis on ThunderCore (TT)

ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network.

Üksuse ThunderCore (TT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ThunderCore (TT) kohta Kui palju on ThunderCore (TT) tänapäeval väärt? Reaalajas TT hind USD on 0.00274966 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TT/USD hind? $ 0.00274966 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ThunderCore turukapitalisatsioon? TT turukapitalisatsioon on $ 34.45M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TT ringlev varu? TT ringlev varu on 12.53B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TT (ATH) hind? TT saavutab ATH hinna summas 0.052424 USD . Mis oli kõigi aegade TT madalaim (ATL) hind? TT nägi ATL hinda summas 0.00236452 USD . Milline on TT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TT kauplemismaht on -- USD . Kas TT sel aastal kõrgemale ka suundub? TT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TT hinna ennustust

