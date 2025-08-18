Rohkem infot THUSD

1 THUSD/USD reaalajas hind:

$0.999925
$0.999925$0.999925
0.00%1D
USD
Threshold USD (THUSD) reaalajas hinnagraafik
Threshold USD (THUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.999769
$ 0.999769$ 0.999769
24 h madal
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h kõrge

$ 0.999769
$ 0.999769$ 0.999769

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.904712
$ 0.904712$ 0.904712

-0.00%

-0.00%

+1.65%

+1.65%

Threshold USD (THUSD) reaalajas hind on $0.999925. Viimase 24 tunni jooksul THUSD kaubeldud madalaim $ 0.999769 ja kõrgeim $ 1.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. THUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.022 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.904712.

Lüliajalise tootluse osas on THUSD muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel +1.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Threshold USD (THUSD) – turuteave

$ 939.30K
$ 939.30K$ 939.30K

--
----

$ 200.96M
$ 200.96M$ 200.96M

939.35K
939.35K 939.35K

200,975,651.728158
200,975,651.728158 200,975,651.728158

Threshold USD praegune turukapitalisatsioon on $ 939.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. THUSD ringlev varu on 939.35K, mille koguvaru on 200975651.728158. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 200.96M.

Threshold USD (THUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Threshold USD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Threshold USD ja USD hinnamuutus $ +0.0289591279.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Threshold USD ja USD hinnamuutus $ +0.0189444790.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Threshold USD ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.00%
30 päeva$ +0.0289591279+2.90%
60 päeva$ +0.0189444790+1.89%
90 päeva$ 0--

Mis on Threshold USD (THUSD)

An over-collateralized USD stablecoin, backed by tBTC.

Üksuse Threshold USD (THUSD) allikas

Ametlik veebisait

Threshold USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Threshold USD (THUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Threshold USD (THUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Threshold USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Threshold USD hinna ennustust kohe!

THUSD kohalike valuutade suhtes

Threshold USD (THUSD) tokenoomika

Threshold USD (THUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Threshold USD (THUSD) kohta

Kui palju on Threshold USD (THUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas THUSD hind USD on 0.999925 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THUSD/USD hind?
Praegune hind THUSD/USD on $ 0.999925. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Threshold USD turukapitalisatsioon?
THUSD turukapitalisatsioon on $ 939.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THUSD ringlev varu?
THUSD ringlev varu on 939.35K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THUSD (ATH) hind?
THUSD saavutab ATH hinna summas 1.022 USD.
Mis oli kõigi aegade THUSD madalaim (ATL) hind?
THUSD nägi ATL hinda summas 0.904712 USD.
Milline on THUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas THUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
THUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THUSD hinna ennustust.
