ThreatSlayerAI is here to protect Web2 and Web3 with AI, proudly powered and created by the team behind Interlock and the $ILOCK token.
ThreatSlayerAI pairs perfectly with ThreatSlayer, our AI powered browser extension that allows you to earn $ILOCK token while being kept safe from web-based threats.
Looking ahead, Interlock plans to integrate $SLAYER and $ILOCK for a unified and enhanced experience.
ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate SLAYER tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
SLAYER tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate SLAYER tokeni tokenoomikat, avastage SLAYER tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.