THORSwap (THOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi THORSwap (THOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

THORSwap (THOR) teave Swap Layer 1 assets, earn yield and bond nodes on the leading DEX powered by THORChain. Ametlik veebisait: https://thorswap.finance/ Ostke THOR kohe!

THORSwap (THOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage THORSwap (THOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.67M Koguvaru: $ 281.25M Ringlev varu: $ 197.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.05 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0397216 Praegune hind: $ 0.094622 Lisateave THORSwap (THOR) hinna kohta

THORSwap (THOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud THORSwap (THOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate THOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: THOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate THOR tokeni tokenoomikat, avastage THOR tokeni reaalajas hinda!

THOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu THOR võiks suunduda? Meie THOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake THOR tokeni hinna ennustust kohe!

