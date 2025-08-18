Rohkem infot THOR

THORSwap logo

THORSwap hind (THOR)

Loendis mitteolevad

1 THOR/USD reaalajas hind:

$0.081387
$0.081387$0.081387
-3.40%1D
mexc
USD
THORSwap (THOR) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

THORSwap (THOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.081377
$ 0.081377$ 0.081377
24 h madal
$ 0.087072
$ 0.087072$ 0.087072
24 h kõrge

$ 0.081377
$ 0.081377$ 0.081377

$ 0.087072
$ 0.087072$ 0.087072

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 0.0397216
$ 0.0397216$ 0.0397216

-2.36%

-3.45%

-6.73%

-6.73%

THORSwap (THOR) reaalajas hind on $0.081387. Viimase 24 tunni jooksul THOR kaubeldud madalaim $ 0.081377 ja kõrgeim $ 0.087072 näitab aktiivset turu volatiivsust. THORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.05 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0397216.

Lüliajalise tootluse osas on THOR muutunud -2.36% viimase tunni jooksul, -3.45% 24 tunni vältel -6.73% viimase 7 päeva jooksul.

THORSwap (THOR) – turuteave

$ 16.05M
$ 16.05M$ 16.05M

--
----

$ 22.89M
$ 22.89M$ 22.89M

197.22M
197.22M 197.22M

281,248,730.0
281,248,730.0 281,248,730.0

THORSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 16.05M -- 24 tunnise kauplemismahuga. THOR ringlev varu on 197.22M, mille koguvaru on 281248730.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.89M.

THORSwap (THOR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse THORSwap ja USD hinnamuutus $ -0.00290941189630987.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse THORSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0284662833.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse THORSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0067764606.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse THORSwap ja USD hinnamuutus $ -0.02071337172826171.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00290941189630987-3.45%
30 päeva$ +0.0284662833+34.98%
60 päeva$ +0.0067764606+8.33%
90 päeva$ -0.02071337172826171-20.28%

Mis on THORSwap (THOR)

Swap Layer 1 assets, earn yield and bond nodes on the leading DEX powered by THORChain.

Üksuse THORSwap (THOR) allikas

Ametlik veebisait

THORSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on THORSwap (THOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie THORSwap (THOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida THORSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake THORSwap hinna ennustust kohe!

THOR kohalike valuutade suhtes

THORSwap (THOR) tokenoomika

THORSwap (THOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse THORSwap (THOR) kohta

Kui palju on THORSwap (THOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas THOR hind USD on 0.081387 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THOR/USD hind?
Praegune hind THOR/USD on $ 0.081387. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on THORSwap turukapitalisatsioon?
THOR turukapitalisatsioon on $ 16.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THOR ringlev varu?
THOR ringlev varu on 197.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THOR (ATH) hind?
THOR saavutab ATH hinna summas 3.05 USD.
Mis oli kõigi aegade THOR madalaim (ATL) hind?
THOR nägi ATL hinda summas 0.0397216 USD.
Milline on THOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THOR kauplemismaht on -- USD.
Kas THOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
THOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THOR hinna ennustust.
2025-08-18

