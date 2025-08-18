Rohkem infot XRUNE

Thorstarter hind (XRUNE)

1 XRUNE/USD reaalajas hind:

$0.00216238
$0.00216238
-3.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Thorstarter (XRUNE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:31:23 (UTC+8)

Thorstarter (XRUNE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0021268
$ 0.0021268
24 h madal
$ 0.00231998
$ 0.00231998
24 h kõrge

$ 0.0021268
$ 0.0021268

$ 0.00231998
$ 0.00231998

$ 0.707193
$ 0.707193

$ 0.00114084
$ 0.00114084

+0.56%

-3.64%

-12.09%

-12.09%

Thorstarter (XRUNE) reaalajas hind on $0.0021624. Viimase 24 tunni jooksul XRUNE kaubeldud madalaim $ 0.0021268 ja kõrgeim $ 0.00231998 näitab aktiivset turu volatiivsust. XRUNEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.707193 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00114084.

Lüliajalise tootluse osas on XRUNE muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -3.64% 24 tunni vältel -12.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Thorstarter (XRUNE) – turuteave

$ 246.84K
$ 246.84K

--
--

$ 1.16M
$ 1.16M

114.15M
114.15M

535,328,769.27
535,328,769.27

Thorstarter praegune turukapitalisatsioon on $ 246.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XRUNE ringlev varu on 114.15M, mille koguvaru on 535328769.27. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.16M.

Thorstarter (XRUNE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Thorstarter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Thorstarter ja USD hinnamuutus $ -0.0004959695.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Thorstarter ja USD hinnamuutus $ -0.0002010876.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Thorstarter ja USD hinnamuutus $ -0.000702888827571488.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.64%
30 päeva$ -0.0004959695-22.93%
60 päeva$ -0.0002010876-9.29%
90 päeva$ -0.000702888827571488-24.53%

Mis on Thorstarter (XRUNE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Thorstarter (XRUNE) allikas

Ametlik veebisait

Thorstarter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Thorstarter (XRUNE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Thorstarter (XRUNE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Thorstarter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Thorstarter hinna ennustust kohe!

XRUNE kohalike valuutade suhtes

Thorstarter (XRUNE) tokenoomika

Thorstarter (XRUNE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XRUNE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Thorstarter (XRUNE) kohta

Kui palju on Thorstarter (XRUNE) tänapäeval väärt?
Reaalajas XRUNE hind USD on 0.0021624 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XRUNE/USD hind?
Praegune hind XRUNE/USD on $ 0.0021624. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Thorstarter turukapitalisatsioon?
XRUNE turukapitalisatsioon on $ 246.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XRUNE ringlev varu?
XRUNE ringlev varu on 114.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XRUNE (ATH) hind?
XRUNE saavutab ATH hinna summas 0.707193 USD.
Mis oli kõigi aegade XRUNE madalaim (ATL) hind?
XRUNE nägi ATL hinda summas 0.00114084 USD.
Milline on XRUNE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XRUNE kauplemismaht on -- USD.
Kas XRUNE sel aastal kõrgemale ka suundub?
XRUNE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XRUNE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:31:23 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.