This is memecoin. The token dedicated to comic creature created by the beloved artist Allte Brosh in 2010. The community's mission is to resurrect a time-lost meme to give it new life with the help of a cryptocurrency super cycle. Token was launched on famous launchpad for memes pumpfun. There was a fair sale, no bundles. The alot token is designed to be for entertainment only. There is no utility.
this will be worth alot (ALOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage this will be worth alot (ALOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
this will be worth alot (ALOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
this will be worth alot (ALOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate ALOT tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
ALOT tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate ALOT tokeni tokenoomikat, avastage ALOT tokeni reaalajas hinda!
ALOT – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu ALOT võiks suunduda? Meie ALOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
