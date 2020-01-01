This Is My Iguana (TIMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi This Is My Iguana (TIMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

This Is My Iguana (TIMI) teave Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward. Ametlik veebisait: https://thisismyiguana.io/ Ostke TIMI kohe!

This Is My Iguana (TIMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage This Is My Iguana (TIMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 279.78K $ 279.78K $ 279.78K Koguvaru: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M Ringlev varu: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 279.78K $ 279.78K $ 279.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00860314 $ 0.00860314 $ 0.00860314 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00011476 $ 0.00011476 $ 0.00011476 Praegune hind: $ 0.00029694 $ 0.00029694 $ 0.00029694 Lisateave This Is My Iguana (TIMI) hinna kohta

This Is My Iguana (TIMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud This Is My Iguana (TIMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TIMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TIMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TIMI tokeni tokenoomikat, avastage TIMI tokeni reaalajas hinda!

TIMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TIMI võiks suunduda? Meie TIMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TIMI tokeni hinna ennustust kohe!

