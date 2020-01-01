Thief Cat (NAMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Thief Cat (NAMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Thief Cat (NAMI) teave $NAMI can steal everything but not your SOL! Ametlik veebisait: https://namionsol.club/ Ostke NAMI kohe!

Thief Cat (NAMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Thief Cat (NAMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.50K $ 35.50K $ 35.50K Koguvaru: $ 951.07M $ 951.07M $ 951.07M Ringlev varu: $ 951.07M $ 951.07M $ 951.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.50K $ 35.50K $ 35.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00346739 $ 0.00346739 $ 0.00346739 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Thief Cat (NAMI) hinna kohta

Thief Cat (NAMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Thief Cat (NAMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAMI tokeni tokenoomikat, avastage NAMI tokeni reaalajas hinda!

NAMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAMI võiks suunduda? Meie NAMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAMI tokeni hinna ennustust kohe!

