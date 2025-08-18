Mis on Thief Cat (NAMI)

$NAMI can steal everything but not your SOL!

Thief Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Thief Cat (NAMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Thief Cat (NAMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Thief Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NAMI kohalike valuutade suhtes

Thief Cat (NAMI) tokenoomika

Thief Cat (NAMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Thief Cat (NAMI) kohta Kui palju on Thief Cat (NAMI) tänapäeval väärt? Reaalajas NAMI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NAMI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NAMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Thief Cat turukapitalisatsioon? NAMI turukapitalisatsioon on $ 36.59K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NAMI ringlev varu? NAMI ringlev varu on 951.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAMI (ATH) hind? NAMI saavutab ATH hinna summas 0.00346739 USD . Mis oli kõigi aegade NAMI madalaim (ATL) hind? NAMI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NAMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NAMI kauplemismaht on -- USD . Kas NAMI sel aastal kõrgemale ka suundub? NAMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAMI hinna ennustust

Thief Cat (NAMI) Olulised valdkonna uudised