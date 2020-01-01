Thetanuts Finance (NUTS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Thetanuts Finance (NUTS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Thetanuts Finance (NUTS) teave Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options. Ametlik veebisait: https://thetanuts.finance Valge raamat: https://docs.thetanuts.finance Ostke NUTS kohe!

Thetanuts Finance (NUTS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Thetanuts Finance (NUTS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.46M $ 14.46M $ 14.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0407299 $ 0.0407299 $ 0.0407299 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00142896 $ 0.00142896 $ 0.00142896 Praegune hind: $ 0.00144368 $ 0.00144368 $ 0.00144368 Lisateave Thetanuts Finance (NUTS) hinna kohta

Thetanuts Finance (NUTS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Thetanuts Finance (NUTS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NUTS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NUTS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NUTS tokeni tokenoomikat, avastage NUTS tokeni reaalajas hinda!

NUTS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NUTS võiks suunduda? Meie NUTS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NUTS tokeni hinna ennustust kohe!

