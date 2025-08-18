Mis on ThetaDrop (TDROP)

TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as ‘mining’ TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more. TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ThetaDrop (TDROP) allikas Ametlik veebisait

ThetaDrop hinna ennustus (USD)

Kui palju on ThetaDrop (TDROP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ThetaDrop (TDROP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ThetaDrop nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ThetaDrop hinna ennustust kohe!

TDROP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ThetaDrop (TDROP) tokenoomika

ThetaDrop (TDROP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TDROP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ThetaDrop (TDROP) kohta Kui palju on ThetaDrop (TDROP) tänapäeval väärt? Reaalajas TDROP hind USD on 0.00150422 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TDROP/USD hind? $ 0.00150422 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TDROP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ThetaDrop turukapitalisatsioon? TDROP turukapitalisatsioon on $ 16.67M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TDROP ringlev varu? TDROP ringlev varu on 11.05B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TDROP (ATH) hind? TDROP saavutab ATH hinna summas 0.061086 USD . Mis oli kõigi aegade TDROP madalaim (ATL) hind? TDROP nägi ATL hinda summas 0.00113699 USD . Milline on TDROP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TDROP kauplemismaht on -- USD . Kas TDROP sel aastal kõrgemale ka suundub? TDROP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TDROP hinna ennustust

ThetaDrop (TDROP) Olulised valdkonna uudised