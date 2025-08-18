ThetaDrop hind (TDROP)
-0.70%
-2.02%
-1.29%
-1.29%
ThetaDrop (TDROP) reaalajas hind on $0.00150422. Viimase 24 tunni jooksul TDROP kaubeldud madalaim $ 0.00150422 ja kõrgeim $ 0.00156599 näitab aktiivset turu volatiivsust. TDROPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.061086 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00113699.
Lüliajalise tootluse osas on TDROP muutunud -0.70% viimase tunni jooksul, -2.02% 24 tunni vältel -1.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ThetaDrop praegune turukapitalisatsioon on $ 16.67M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TDROP ringlev varu on 11.05B, mille koguvaru on 11050797860.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.67M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ThetaDrop ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ThetaDrop ja USD hinnamuutus $ -0.0001047254.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ThetaDrop ja USD hinnamuutus $ -0.0000987005.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ThetaDrop ja USD hinnamuutus $ -0.000301690568441212.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.02%
|30 päeva
|$ -0.0001047254
|-6.96%
|60 päeva
|$ -0.0000987005
|-6.56%
|90 päeva
|$ -0.000301690568441212
|-16.70%
TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as ‘mining’ TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more. TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token.
ThetaDrop (TDROP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TDROP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.