Theory Of Gravity (THOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Theory Of Gravity (THOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Theory Of Gravity (THOG) teave Theory Of Gravity is a fair launch memecoin, with games, NFTs and more. Ametlik veebisait: https://thog.xyz Ostke THOG kohe!

Theory Of Gravity (THOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Theory Of Gravity (THOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 125.21K Koguvaru: $ 948.50M Ringlev varu: $ 948.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 125.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01931345 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00013124

Theory Of Gravity (THOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Theory Of Gravity (THOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate THOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: THOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate THOG tokeni tokenoomikat, avastage THOG tokeni reaalajas hinda!

THOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu THOG võiks suunduda? Meie THOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake THOG tokeni hinna ennustust kohe!

