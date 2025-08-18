Mis on The1 (THE1)

THE1 is a dynamic crypto token analysis platform that harnesses a coordinated collective of specialized AI agents to deliver in-depth market assessments, strategic investment advice, and comprehensive portfolio insights. By employing a hierarchical approach, multiple expert agents collaborate to evaluate narrative propagation, token fundamentals, chart patterns, and sentiment data, ensuring accurate and actionable recommendations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The1 (THE1) allikas Ametlik veebisait

The1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on The1 (THE1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The1 (THE1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The1 hinna ennustust kohe!

THE1 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

The1 (THE1) tokenoomika

The1 (THE1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THE1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The1 (THE1) kohta Kui palju on The1 (THE1) tänapäeval väärt? Reaalajas THE1 hind USD on 0.00006504 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune THE1/USD hind? $ 0.00006504 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind THE1/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The1 turukapitalisatsioon? THE1 turukapitalisatsioon on $ 65.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on THE1 ringlev varu? THE1 ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim THE1 (ATH) hind? THE1 saavutab ATH hinna summas 0.02333516 USD . Mis oli kõigi aegade THE1 madalaim (ATL) hind? THE1 nägi ATL hinda summas 0.00006359 USD . Milline on THE1 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine THE1 kauplemismaht on -- USD . Kas THE1 sel aastal kõrgemale ka suundub? THE1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THE1 hinna ennustust

The1 (THE1) Olulised valdkonna uudised