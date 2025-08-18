Mis on The Upsider AI (UP)

The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.

UP kohalike valuutade suhtes

The Upsider AI (UP) tokenoomika

The Upsider AI (UP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Upsider AI (UP) kohta Kui palju on The Upsider AI (UP) tänapäeval väärt? Reaalajas UP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The Upsider AI turukapitalisatsioon? UP turukapitalisatsioon on $ 491.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UP ringlev varu? UP ringlev varu on 993.18M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UP (ATH) hind? UP saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade UP madalaim (ATL) hind? UP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UP kauplemismaht on -- USD . Kas UP sel aastal kõrgemale ka suundub? UP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

