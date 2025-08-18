Rohkem infot UP

The Upsider AI hind (UP)

1 UP/USD reaalajas hind:

$0.00049494
$0.00049494$0.00049494
+8.20%1D
The Upsider AI (UP) reaalajas hinnagraafik
The Upsider AI (UP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+8.22%

+133.35%

+133.35%

The Upsider AI (UP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UP muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, +8.22% 24 tunni vältel +133.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Upsider AI (UP) – turuteave

$ 491.57K
$ 491.57K$ 491.57K

--
----

$ 491.57K
$ 491.57K$ 491.57K

993.18M
993.18M 993.18M

993,181,006.7204883
993,181,006.7204883 993,181,006.7204883

The Upsider AI praegune turukapitalisatsioon on $ 491.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UP ringlev varu on 993.18M, mille koguvaru on 993181006.7204883. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 491.57K.

The Upsider AI (UP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The Upsider AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The Upsider AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The Upsider AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The Upsider AI ja USD hinnamuutus $ 0.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna $ 0 +8.22%
30 päeva $ 0 +132.88%
60 päeva $ 0 +93.50%
90 päeva $ 0 --

Mis on The Upsider AI (UP)

The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

The Upsider AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Upsider AI (UP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Upsider AI (UP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Upsider AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Upsider AI hinna ennustust kohe!

UP kohalike valuutade suhtes

The Upsider AI (UP) tokenoomika

The Upsider AI (UP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Upsider AI (UP) kohta

Kui palju on The Upsider AI (UP) tänapäeval väärt?
Reaalajas UP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UP/USD hind?
Praegune hind UP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Upsider AI turukapitalisatsioon?
UP turukapitalisatsioon on $ 491.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UP ringlev varu?
UP ringlev varu on 993.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UP (ATH) hind?
UP saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade UP madalaim (ATL) hind?
UP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UP kauplemismaht on -- USD.
Kas UP sel aastal kõrgemale ka suundub?
UP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UP hinna ennustust.
