The Three Kingdoms (TTK) teave The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. Ametlik veebisait: https://ttk.gg/ Valge raamat: https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/ Ostke TTK kohe!

The Three Kingdoms (TTK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Three Kingdoms (TTK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 128.32K $ 128.32K $ 128.32K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 824.77M $ 824.77M $ 824.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 155.59K $ 155.59K $ 155.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.601969 $ 0.601969 $ 0.601969 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015559 $ 0.00015559 $ 0.00015559 Lisateave The Three Kingdoms (TTK) hinna kohta

The Three Kingdoms (TTK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Three Kingdoms (TTK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TTK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TTK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TTK tokeni tokenoomikat, avastage TTK tokeni reaalajas hinda!

