The SWARM (SWARM) teave The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram. Ametlik veebisait: https://www.slamai.xyz/ Valge raamat: https://theswarm.slamai.xyz/ Ostke SWARM kohe!

The SWARM (SWARM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The SWARM (SWARM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 514.17M $ 514.17M $ 514.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02805265 $ 0.02805265 $ 0.02805265 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00640263 $ 0.00640263 $ 0.00640263 Lisateave The SWARM (SWARM) hinna kohta

The SWARM (SWARM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The SWARM (SWARM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWARM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWARM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWARM tokeni tokenoomikat, avastage SWARM tokeni reaalajas hinda!

SWARM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWARM võiks suunduda? Meie SWARM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWARM tokeni hinna ennustust kohe!

