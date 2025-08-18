The SWARM hind (SWARM)
The SWARM (SWARM) reaalajas hind on $0.00524758. Viimase 24 tunni jooksul SWARM kaubeldud madalaim $ 0.00504011 ja kõrgeim $ 0.00625518 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWARMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02805265 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00052271.
Lüliajalise tootluse osas on SWARM muutunud +2.55% viimase tunni jooksul, +2.80% 24 tunni vältel -14.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
The SWARM praegune turukapitalisatsioon on $ 2.70M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWARM ringlev varu on 514.17M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.25M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse The SWARM ja USD hinnamuutus $ +0.00014294.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The SWARM ja USD hinnamuutus $ -0.0013596096.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The SWARM ja USD hinnamuutus $ -0.0031464253.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The SWARM ja USD hinnamuutus $ +0.0033027613708914036.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00014294
|+2.80%
|30 päeva
|$ -0.0013596096
|-25.90%
|60 päeva
|$ -0.0031464253
|-59.95%
|90 päeva
|$ +0.0033027613708914036
|+169.82%
The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram.
