The Society Library (SL) teave $SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity’s wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held. Ametlik veebisait: https://sltoken.social/ Ostke SL kohe!

The Society Library (SL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Society Library (SL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 158.59K $ 158.59K $ 158.59K Koguvaru: $ 992.94M $ 992.94M $ 992.94M Ringlev varu: $ 592.94M $ 592.94M $ 592.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 265.58K $ 265.58K $ 265.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00918104 $ 0.00918104 $ 0.00918104 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00026919 $ 0.00026919 $ 0.00026919 Lisateave The Society Library (SL) hinna kohta

The Society Library (SL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Society Library (SL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SL tokeni tokenoomikat, avastage SL tokeni reaalajas hinda!

