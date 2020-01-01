The RugCoon (RUGGA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The RugCoon (RUGGA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The RugCoon (RUGGA) teave The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. Ametlik veebisait: https://www.rugga.me/

The RugCoon (RUGGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The RugCoon (RUGGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 62.35K $ 62.35K $ 62.35K Koguvaru: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M Ringlev varu: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 62.35K $ 62.35K $ 62.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00931742 $ 0.00931742 $ 0.00931742 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave The RugCoon (RUGGA) hinna kohta

The RugCoon (RUGGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The RugCoon (RUGGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RUGGA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RUGGA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RUGGA tokeni tokenoomikat, avastage RUGGA tokeni reaalajas hinda!

RUGGA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RUGGA võiks suunduda? Meie RUGGA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

