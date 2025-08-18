Rohkem infot RUGGA

The RugCoon logo

The RugCoon hind (RUGGA)

Loendis mitteolevad

1 RUGGA/USD reaalajas hind:

--
----
-3.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
The RugCoon (RUGGA) reaalajas hinnagraafik
The RugCoon (RUGGA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00931742
$ 0.00931742$ 0.00931742

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-3.80%

-3.16%

-3.16%

The RugCoon (RUGGA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RUGGA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RUGGAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00931742 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RUGGA muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -3.80% 24 tunni vältel -3.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The RugCoon (RUGGA) – turuteave

$ 63.57K
$ 63.57K$ 63.57K

--
----

$ 63.57K
$ 63.57K$ 63.57K

999.01M
999.01M 999.01M

999,005,249.582994
999,005,249.582994 999,005,249.582994

The RugCoon praegune turukapitalisatsioon on $ 63.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RUGGA ringlev varu on 999.01M, mille koguvaru on 999005249.582994. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 63.57K.

The RugCoon (RUGGA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse The RugCoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse The RugCoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse The RugCoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse The RugCoon ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.80%
30 päeva$ 0-34.78%
60 päeva$ 0-29.60%
90 päeva$ 0--

Mis on The RugCoon (RUGGA)

The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The RugCoon (RUGGA) allikas

Ametlik veebisait

The RugCoon hinna ennustus (USD)

Kui palju on The RugCoon (RUGGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The RugCoon (RUGGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The RugCoon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The RugCoon hinna ennustust kohe!

RUGGA kohalike valuutade suhtes

The RugCoon (RUGGA) tokenoomika

The RugCoon (RUGGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RUGGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The RugCoon (RUGGA) kohta

Kui palju on The RugCoon (RUGGA) tänapäeval väärt?
Reaalajas RUGGA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RUGGA/USD hind?
Praegune hind RUGGA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The RugCoon turukapitalisatsioon?
RUGGA turukapitalisatsioon on $ 63.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RUGGA ringlev varu?
RUGGA ringlev varu on 999.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RUGGA (ATH) hind?
RUGGA saavutab ATH hinna summas 0.00931742 USD.
Mis oli kõigi aegade RUGGA madalaim (ATL) hind?
RUGGA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RUGGA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RUGGA kauplemismaht on -- USD.
Kas RUGGA sel aastal kõrgemale ka suundub?
RUGGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RUGGA hinna ennustust.
