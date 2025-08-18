Mis on The Rug Game (TRG)

Welcome to The Rug Game TRG is the core governance token of the rug game & will exist beyond the current 10 letter game and all future games. On top of this, there are 10 game tokens. $T $H $E $R $U $G $G* $A $M $E* The 10 tokens above have a 4% tax. 1% buys & burns CULT, 1% which buys & burns TRG, 1% game token sent to burn wallet & 1% which is collected by a contract & held in ETH. All of these tokens launched on January 6th 2023. Between every 30-60 days from these tokens launch or the previous rug, the token which has burnt the least amount numerically of the gaming token, CULT , and TRG is eliminated, and the liquidity is rugged automatically. Any ETH left from the LP at the time of the rug will auto buyback TRG and send it to the TRG DAO & stakers. At the time the token with the least burns rugs, the 1% ETH collected of every other community token is sent as ETH rewards to the winning community tokens holders. A communities corruption can be their saviour. Any wallet can stake & any wallet that holds TRG or CULT can offer a bribe to the DAO. If a wallet sacrifices their TRG or CULT, they can allocate that amount of “points” to a game token of their choosing.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse The Rug Game (TRG) allikas Ametlik veebisait

The Rug Game hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Rug Game (TRG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Rug Game (TRG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Rug Game nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Rug Game hinna ennustust kohe!

TRG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

The Rug Game (TRG) tokenoomika

The Rug Game (TRG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Rug Game (TRG) kohta Kui palju on The Rug Game (TRG) tänapäeval väärt? Reaalajas TRG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on The Rug Game turukapitalisatsioon? TRG turukapitalisatsioon on $ 808.34K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRG ringlev varu? TRG ringlev varu on 5.27T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRG (ATH) hind? TRG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade TRG madalaim (ATL) hind? TRG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TRG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRG kauplemismaht on -- USD . Kas TRG sel aastal kõrgemale ka suundub? TRG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRG hinna ennustust

The Rug Game (TRG) Olulised valdkonna uudised