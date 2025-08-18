Rohkem infot RETIREMENT

RETIREMENT Hinnainfo

RETIREMENT Ametlik veebisait

RETIREMENT Tokenoomika

RETIREMENT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

THE RETIREMENT COIN logo

THE RETIREMENT COIN hind (RETIREMENT)

Loendis mitteolevad

1 RETIREMENT/USD reaalajas hind:

--
----
-6.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:19:58 (UTC+8)

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00357343
$ 0.00357343$ 0.00357343

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-6.48%

+4.45%

+4.45%

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RETIREMENT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RETIREMENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00357343 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RETIREMENT muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -6.48% 24 tunni vältel +4.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) – turuteave

$ 44.36K
$ 44.36K$ 44.36K

--
----

$ 44.36K
$ 44.36K$ 44.36K

998.53M
998.53M 998.53M

998,532,738.559655
998,532,738.559655 998,532,738.559655

THE RETIREMENT COIN praegune turukapitalisatsioon on $ 44.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RETIREMENT ringlev varu on 998.53M, mille koguvaru on 998532738.559655. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.36K.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse THE RETIREMENT COIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse THE RETIREMENT COIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse THE RETIREMENT COIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse THE RETIREMENT COIN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.48%
30 päeva$ 0+10.29%
60 päeva$ 0+5.07%
90 päeva$ 0--

Mis on THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) allikas

Ametlik veebisait

THE RETIREMENT COIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida THE RETIREMENT COIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake THE RETIREMENT COIN hinna ennustust kohe!

RETIREMENT kohalike valuutade suhtes

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenoomika

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RETIREMENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) kohta

Kui palju on THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tänapäeval väärt?
Reaalajas RETIREMENT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RETIREMENT/USD hind?
Praegune hind RETIREMENT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on THE RETIREMENT COIN turukapitalisatsioon?
RETIREMENT turukapitalisatsioon on $ 44.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RETIREMENT ringlev varu?
RETIREMENT ringlev varu on 998.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RETIREMENT (ATH) hind?
RETIREMENT saavutab ATH hinna summas 0.00357343 USD.
Mis oli kõigi aegade RETIREMENT madalaim (ATL) hind?
RETIREMENT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RETIREMENT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RETIREMENT kauplemismaht on -- USD.
Kas RETIREMENT sel aastal kõrgemale ka suundub?
RETIREMENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RETIREMENT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:19:58 (UTC+8)

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.