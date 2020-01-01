The Resistance Cat ($RECA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Resistance Cat ($RECA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Resistance Cat ($RECA) teave Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem. Ametlik veebisait: https://reca.live Ostke $RECA kohe!

The Resistance Cat ($RECA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Resistance Cat ($RECA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 586.31K $ 586.31K $ 586.31K Koguvaru: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Ringlev varu: $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 594.41K $ 594.41K $ 594.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.887984 $ 0.887984 $ 0.887984 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00981998 $ 0.00981998 $ 0.00981998 Praegune hind: $ 0.059445 $ 0.059445 $ 0.059445 Lisateave The Resistance Cat ($RECA) hinna kohta

The Resistance Cat ($RECA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Resistance Cat ($RECA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $RECA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $RECA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $RECA tokeni tokenoomikat, avastage $RECA tokeni reaalajas hinda!

$RECA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $RECA võiks suunduda? Meie $RECA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $RECA tokeni hinna ennustust kohe!

